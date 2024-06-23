Василевский: «У Павловича был вариант только с тем, чтобы вырубить Волкова»

Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский прокомментировал победу Александра Волкова над Сергеем Павловичем.

«У Павловича был вариант только с тем, чтобы вырубить Волкова. Если не вырубит сразу, шансы с каждой секундой будут падать. Александр спокойно мог забрать бой судейским решением, проведя всю дистанцию, что и сделал «Драго». Может и скучно, но эффективно.

Волков — такой боец, который может победить любого. Хотя у него бывают такие поединки, как с Сирилом Ганом и Томом Аспиналлом. Соперники не настолько сильнее россиянина. Просто сам Волков был не готов, но сейчас он готов к реваншам", — сказал Василевский Metaratings.

Волков победил Павловича на турнире UFC on ABC 6 единогласным судейским решением. Александр одержал свою 38 победу в карьере при десяти поражениях. На счету Сергея 18 побед и три поражения.