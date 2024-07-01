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Сегодня, 15:08

Василевский прокомментировал успехи бразильца Перейры в UFC

Виктория Кравченко
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский отреагировал на успехи бразильца Алекса Перейры в UFC.

«Этот парень меня удивляет. Он ведь большую часть карьеры провел в кикбоксинге. По большому счету, ударник, который залетел в UFC и два раза выигрывал титул. Знаете, не каждому кикбоксеру такое дано. И тут дело не в том, что у него высокий уровень кикбоксинга. Просто он смог его адаптировать под смешанные единоборства. Кроме того, обратите внимание на его борцовские навыки. Его очень тяжело перевести и контролировать», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Иржи Прохазка уступил Перейре в начале второго раунда. На его счету 36 боев в ММА, в которых он одержал 30 побед, 5 раз проиграл и еще 1 поединок завершился вничью.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-obyasnil-v-chem-fenomen-aleksa-pereiry-378478/
Алекс Перейра
Иржи Прохазка
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