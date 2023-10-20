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Сегодня, 16:13

Василевский считает, что Махачев пока не может соперничать с Нурмагомедовым в величии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский ответил на вопрос, сравняется ли российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев в своем величии с соотечественником и бывшим чемпионом организации в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым в случае своей победы в поединке с австралийцем Александером Волкановски.

«Полагаю, что пока Махачев не сможет сравниться с Нурмагомедовым в популярности и медийности. По результатам боев, возможно, но все же у него есть одно поражение в карьере, чего не было у Хабиба. Так что пока он еще не может соперничать с ним в уровне величия», — приводит слова Василевского RT.

Турнир UFC 294 пройдет 21 октября в Абу-Даби. В их первом поединке победу единогласным решением судей одержал Махачев.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1219636-vasilevskii-mahachev-nurmagomedov-velichie
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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