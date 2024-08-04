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Сегодня, 12:40

Вера назвал причину поражения Фигередо

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Марлон Вера (23-10) прокомментировал свое поражение экс-чемпиону в наилегчайшем весе Дейвесону Фигередо (24-3).

«Сегодня я не справился с задачей. Спасибо моей семье, моей команде и людям, которые заставляют меня продолжать, возможно, в этот раз я вернулся слишком быстро, но такова жизнь, иногда нужно дать время своему разуму и телу восстановиться! Еще раз спасибо тем, кто здесь», — написал эквадорец в соцсети X.

Фигередо победил Веру единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Дейвесон Фигередо
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