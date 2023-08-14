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Сегодня, 12:04

Веретенников рассказал о своей победе над Инигеса в полуфинале UFL

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Николай Веретенников рассказал о своей победе над Луисом Инигеса в полуфинале Гран-при американской лиги UFL.

«Все произошло так, как было задумано. Знали, что соперник попался непростой, неудобный, поэтому нарабатывали борцовские навыки, потому как оппонент — ударник. В целом все прошло по плану», — приводит слова Веретенникова Legalbet.kz.

В ночь с 12 на 13 августа Николай Веретенников в полуфинале Гран-при UFL досрочно победил американца Луиса Инигеса. Поединок закончился техническим нокаутом во втором раунде.

В финале турнира Веретенников сразится с британцем Эшли Рисом.

Источник: https://legalbet.kz/news/veretennikov-o-svoej-pobede-v-ufl-vsyo-proshlo-po-planu/
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