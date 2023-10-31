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Сегодня, 11:30

Веретенников считает, что Дариуш сильнее Царукяна во всех аспектах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Николай Веретенников поделился мнением о поединке между ирано-американским бойцом UFC Бенеилом Дариушем и россиянином Арманом Царукяном.

«Ну, знаете, как сказать... Арман — молодой и очень крепкий парень, но все же я уверен в том, что Бенеил сильнее во всех аспектах. Я считаю, что он на другом уровне», — приводит слова Веретенникова Legalbet.kz.

Царукян в прошлом бою победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Дариуш проиграл Чарльзу Оливейре (34-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Поединок Дариуш — Царукян пройдет 2 декабря в турнире UFC Fight Night 233 в Остине, штат Техас, США.

Источник: https://legalbet.kz/news/16183281/
Арман Царукян
Бенеил Дариуш
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