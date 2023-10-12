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Сегодня, 12:43

Веретенников считает, что Жумагулов вернется в UFC

Алина Савинова
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Казахстанский боец ММА Николай Веретенников поделился мыслями о возможном возвращении в UFC Жалгаса Жумагулова.

«Я думаю, что все возможно. Во-первых, он всегда дерется как в последний раз и показывает очень зрелищные бои. Его интересно смотреть не только нашей публике, но и американской. Так что, думаю, вернется», — цитирует Legalbet.kz Веретенникова.

Ранее Жумагулов заявил, что намерен добиться возвращения в UFC. Он был исключен из промоушена в июле этого года.

В активе 23-летнего Жумагулова 14 побед и 9 поражений в ММА.

Источник: https://legalbet.kz/news/veretennikov-dumayu-chto-zhumagulov-vernyotsya-v-ufc/
Жалгас Жумагулов
ММА
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