Веттори: «Дю Плесси надо изучать. Он промахивается за милю, а затем бьет точно в подбородок»

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Марвин Веттори (19-7) поздравил чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (22-2) с победой над экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-4) на UFC 305, отметив, что его нужно изучать.

«Дрикус, тебя надо изучать. Промахиваешься на милю, затем попадаешь точно в подбородок. Проваливаешь тейкдаун, ложишься на спину, затем проводишь удушающий прием. Я бы с удовольствием подрался с этим парнем. Поздравляю с победой», — написал Веттори в соцсети X.

Дю Плесси победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.