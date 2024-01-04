Веттори подерется с Алленом 6 апреля на UFC Fight Night 240

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Марвин Веттори (19-7) проведет следующий поединок против восьмого номера рейтинга Брендана Аллена (23-5) 6 апреля на UFC Fight Night 240 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщает UFC.

Веттори в прошлом бою проиграл Джареду Каннонье (17-6) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Поединок состоялся 17 июня 2023-го на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Аллен в прошлом бою проиграл Полу Крейгу (17-7) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 18 ноября 2023-го на UFC Fight Night 232 в UFC Apex в Парадайсе, США.