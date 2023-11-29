Бадаев: «Царукян в отличие от многих бойцов дал бы бой Махачеву»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил возможный реванш чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1) и восьмого номера рейтинга Армана Царукяна (20-3).

«В теории шансы есть у всех. Но практически Ислам очень хорош, он расцвел во всех аспектах. Если раньше у него преимущественно были борьба и грэпплинг, то сейчас он набрал в ударке, стал техничным. Ему не обязательно бороться, чтобы побеждать, поэтому Махачев был бы явным фаворитом в этом бою. Арман тоже растет, но его проблема в том, что он много пропускает. От нынешнего Ислама просто нельзя пропускать. Но это был бы принципиальный поединок. В отличие от многих соперников Царукян как минимум дал бы бой Махачеву», — сказал Бадаев Meta MMA.

Царукян и Бенил Дариуш (22-5) подерутся 2 декабря в турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.

В апреле 2019 года Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в турнире UFC Fight Night 149.