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Сегодня, 12:12

Вице-президент ACA Бадаев сказал, за счет чего Немков может победить Нганну

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о возможном поединке между действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым и бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Немков может победить камерунца за счет передвижений. Он очень скоростной. Но мощь Нганну станет серьезным испытанием для Немкова. Нганну тоже научился бороться, не технично, но он очень сильный. Это был бы тяжелый бой. Вадиму будет тяжело уберечь себя от ударной мощи Нганну с его длиннющими раками и конечностями, новсе может быть. Я не говорю, что Немков не выиграл бы или у него нет шансов, но Вадим принял бы серьезный ущерб на себя», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Также руководитель отметил, что у Немкова нет четкого акцентированного удара.

«Вадим — мобильный, но у него нет четкого акцентированного и точного удара, который был у Федора Емельяненко», — добавил Бадаев.

Ранее Немков хочет проверить себя в бою с Нганну на турнире PFL.

37-летний Нганну провел 20 боев в ММА, одержал 17 побед (11 — нокаутом), потерпел 3 поражения. 32-летний Немков победил в 17 поединках (10 — нокаутом), в 2 боях проиграл (1 — нокаутом).

Источник: Metaratings.ru
Вадим Немков
Фрэнсис Нганну
ММА
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