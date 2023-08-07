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Асланбек Бадаев: «Я знаю людей, которые вкалывают себе гормон роста и бьются в UFC»

Давид Хачатрян
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев уверен, что без допинга большого спорта нет.

«Нам часто говорят: «Почему нет допинг-контроля?» Да мы не против. Хотя я убежден, что без допинга большого спорта нет, — сказал Бадаев в подкасте Kimchi MMA. — Но есть некое лицемерие, мол, в UFC не сидят на химии. Я знаю людей, которые вкалывают себе гормон [роста] и бьются в UFC. Есть люди, которые себе колят и их не дисквалифицируют, их не ловят, их не проверяют, даже если проверяют — ничего не находят. Это все есть, и это лицемерие, когда говорят, мол, у вас все на допинге сидят.
Ребята, вы реально думаете, что человек может пять раундов драться, между раундами не садиться, стоять и даже не дышать? Вы думаете, реально пять раундов в таком темпе драться и даже не задышать? Нет, это нереально, поэтому это все лицемерие».

С 2015 года Антидопинговое агентство США (USADA) проверяет всех бойцов UFC ?на допинг.

Источник: Kimchi MMA
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