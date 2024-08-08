Вице-президент ACA: «Шара Буллет использует хайп вокруг себя. Этого не хватает многим российским бойцам»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил перспективы бойца UFC Шары Буллета.

«Шара — работоспособный, выбрасывает много ударов ногами. Бокс у него проседает, но он все равно опасен. Плюс, он становится лучше. Видно, что он еще не созрел как боец в полной мере. Его формирование продолжается. Но талант компенсирует технические огрехи. В партере он обрабатывает локтями так, что оппонент жалеет о переводе. Другое дело, что если сверху на Шаре будет Чимаев, который не отсиживается в гарде — у Шары будут проблемы.

Мне нравится поступательное движение Шары. Думаю, в нем видят потенциальную звезду. Его будут аккуратно вести, он ценны актив. Конечно, им довольны в UFC. В третьем поединке он уже дерется в соглавном событии. Парень максимально использует хайп вокруг себя. Это не хватает многим нашим бойцам. Брутальная внешность, вид злодея, яркий стиль боя, треш-ток — все это есть. Есть на чем работать, но он не стесняется. Шара против Дю Плесси, Стрикленда или Адесаньи? Думаю, рано еще. Спешить не стоит», — приводит Sport24 слова Бадаева.

Шара Буллет выиграл все 3 поединка в UFC. Всего у спортсмена 14 побед в 14 боях в профессиональной карьере.