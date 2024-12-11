Вице-президент АСА Бадаев считает Махачева фаворитом боя с Царукяном

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился своими ожиданиями от боя Ислама Махачева и Армана Царукяна на турнире UFC 311.

«Царукян по большому счёту победил всех остальных, кроме Гамрота. Но там было близкое решение. У Армана есть ударная мощь, борьба, он атлетичный, выносливый, агрессивный. Но нет ни одного аспекта, в котором мы бы могли точно сказать, что он превосходит Махачева. В стойке Ислам, считаю, более техничный, плюс он рослый и габаритный. Ислам не позволит навязывать против себя борьбу, с выносливостью у него не было проблем. Махачев — фаворит. В процентном соотношении — 60 на 40. Но Арман может удивить», — цитирует Бадаева «RT на русском».

Поединок бойцов состоится в ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе.

33-летний Махачев является действующим чемпионом UFC, на его счету 26 побед при 1 поражении на профессиональном уровне. 28-летний Царукян одержал 22 победы при 3 поражениях.