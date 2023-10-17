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Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей: профайл бойцов и история выступления в UFC

Виктория Дудакова встретится с Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 21 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Виктория Дудакова.
Фото Соцсети
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Турнир UFC 294 пройдет на стадионе «Этихад» на острове Яс города Абу-Даби (ОАЭ) вечером 21 октября. Мероприятие начнется в 17.00 по московскому времени предварительными поединками. Бои основного карда на UFC 294 стартуют в 21.00.

В предварительном карде турнира россиянка Виктория Дудакова (1-0) встретится с американкой Джин Ю Фрей (2-5) в поединке в минимальном весе до 115 фунтов (52 кг).

24-летняя Дудакова — чемпионка Европы по ММА 2019 года и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. В UFC россиянка выступает относительно недавно и успела провести всего один бой в рамках промоушена. В этом поединке Виктория техническим нокаутом победила бразильянку Истэлу Нуньес.

38-летняя Джин Ю Фрей выступает в UFC уже три года. Всего американка корейского происхождения провела в рамках промоушена семь боев и одержала две победы. У Фрей в настоящее время идет серия из трех поражений подряд. В своем последнем поединке уступила судейским решением Элиз Рид.

Смотреть видеотрансляцию турнира UFC 294 можно будет в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и платно в сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий вечера ММА.

UFC 294: дата и время начала турнира с боями Махачева и всех россиян

Виктория Дудакова
UFC
ММА
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