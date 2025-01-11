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Сегодня, 12:00

Виктория Дудакова — Фатима Клайн: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC

Виктория Дудакова и Фатима Клайн проведут поединок на UFC Fight Night 249 в ночь с 11 на 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Виктория Дудакова — Фатима Клайн.
Фото Getty Images, соцсети
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Россиянка Виктория Дудакова и американка Фатива Клайн проведут бой в минимальном весе на турнире UFC Fight Night 249 в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок пройдет в предварительном карде и начнется ориентировочно в 0.20 по московскому времени.

Дудаковой — 24 года. Рекорд Виктории на профессиональном уровне — 8 побед и 1 поражение. В августе 2024 года на турнире UFC on ABC 7 россиянка потерпела первое поражение в карьере от американского бойца Сэм Хьюз раздельным решением судей.

У 24-летней Клайн 6 побед и 1 поражение в профессиональных ММА. Предыдущий бой на турнире UFC on ESPN 59 в 13 июля 2024 года Фатима проиграла канадке Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей.

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

В прямом эфире поединок Дудакова — Клайн покажут телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass вместе с другими поединками предварительного карда и турнира в целом.

Ключевые события и результаты боя и турнира UFC Fight Night 249 можно отслеживать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.

Виктория Дудакова
Фатима Клайн
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