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Сегодня, 16:00

Виктория Дудакова — Фатима Клайн: трансляция боя UFC начнется в 0.20

Виктория Дудакова подерется Фатимой Клайн на UFC Fight Night 249
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Виктория Дудакова — Фатима Клайн.
Фото Getty Images, соцсети
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Бой между россиянкой Викторией Дудаковой и американкой Фатимой Клайн пройдет на турнире UFC Fight Night 249 в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало поединка — около 0.20 по московскому времени.

Трансляцию боя Дудакова — Клайн, как и других поединков турнира в полном объеме, проведут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass. Трансляция главного карда на бесплатной основе пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Узнать результат боя Дудакова — Клайн вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

25-летняя Виктория имеет профессиональный рекорд — 8 побед и 1 поражение. На счету 24-летней Фатимы — 6 побед и 1 поражение.

Виктория Дудакова
Фатима Клайн
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