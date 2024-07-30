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30 июля, 23:42

Дудакова: «Буду пытаться победить Хьюз досрочно»

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Российский боец женского наилегчайшего дивизиона UFC Виктория Дудакова рассказала, что хочет завершить досрочно поединок с американкой Сэм Хьюз.

«Изначально у меня должна была быть другая соперница. Я благодарна Сэм, что она приняла этот поединок. Кто был выше, оказались заняты. Хотя бы так. И она тоже не подарок. Именно она нанесла единственное поражение Жаклин Аморим, которая и должна была стать моей соперницей. У нее хорошее кардио, ее почти никому не удалось удосрочить, кроме одного боя.

Она часто выигрывает третий раунд, загоняет всех. Но я тоже дышу как терминатор. Мы проделали огромную работу в этом аспекте. У меня никогда не было проблем в этом плане. Конечно, хочется закончить досрочно. Я буду пытаться это делать в каждом раунде. Будет интересно», — приводит слова Дудаковой MMA.Metaratings.ru.

Бой между Дудаковой и Хьюз состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ). На счету 25-летней россиянки восемь побед при отсутствии поражений. У 32-летней американки восемь побед и шесть поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Виктория Дудакова
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