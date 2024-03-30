Дудакова проведет поединок против Гатто на турнире UFC on ESPN 54 31 марта

Виктория Дудакова разделит октагон с Мелиссой Гатто на турнире UFC on ESPN 54 в ночь на 31 марта. Вечер ММА пройдет на многоцелевой крытой арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси (США). Прелимы стартуют в 02.00 по московскому времени, начало основного карда — в 05.00 мск.

В прямом эфире бесплатно следить за поединками основного карда можно на телеканале «Матч ТВ». Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass.

25-летняя россиянка предыдущий свой поединок провела 21 октября прошлого года. Тогда на турнире UFC 294 Дудакова победила американку Цзинь Ю Фрей единогласным решением судей.

27-летняя бразильянка в последнем бою 1 июля 2023 года на UFC on ESPN 48 проиграла соотечественнице Ариане Липски раздельным решением судей.

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