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Сегодня, 06:34

Виктория Дудакова подерется с Жаклин Аморим 3 августа в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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25-летняя россиянка Виктория Дудакова (8-0) проведет следующий поединок против 28-летней бразильянки Жаклин Аморим (8-1) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщает First Round MGMT в соцсетях.

Дудакова должна была провести третий бой в лиге против 27-летней бразильянки Мелиссы Гатто (8-2) 30 марта на UFC Fight Night 241 в Атлантик-Сити, США, но была вынуждена сняться с боя из-за проблем со здоровьем.

Аморим провела в лиге три боя, два из которых выиграла досрочно. Единственное поражение она потерпела в дебютном бою от Сэм Хьюз (8-6), проиграв единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Виктория Дудакова
Жаклин Аморим
UFC
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