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Сегодня, 23:00

Виктория Дудакова против Фатимы Клайн: дата и время начала боя на турнире UFC Fight Night

Виктория Дудакова и Фатима Клайн встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Российский боец UFC Виктория Дудакова
Виктория Дудакова.
Фото Getty Images
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Россиянка Виктория Дудакова и американка Фатима Клайн встретятся в предварительном карде UFC Fight Night в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Турнир состоится на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США), начало — в 0.00 по московскому времени.

Дудакова и Клайн выступают в женском минимальном весе. Виктория одержала восемь побед в смешанных единоборствах, а в августе 2024 года потерпела первое поражение — от Сэм Хьюз. Фатима одержала шесть побед в ММА, а первое поражение потерпела в июле — от Жасмин Джасдависиус.

В прямом эфире поединки предварительного карда покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и канал «Матч Боец».

Виктория Дудакова
Фатима Клайн
UFC
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