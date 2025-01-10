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Виктория Дудакова против Фатимы Клайн: во сколько и где смотреть трансляцию боя UFC

Виктория Дудакова и Фатима Клайн проведут бой UFC Fight Night 249 в ночь на 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, соцсети
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Российский боец Виктория Дудакова и американка Фатима Клайн проведут бой в рамках минимального дивизиона на турнире UFC Fight Night в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок Дудаковой и Клайн пройдет в предварительном карде и начнется ориентировочно в 0.20 по московскому времени.

25-летняя Дудакова на профессиональном уровне одержала 8 побед при одном поражении, выиграла два боя нокаутом, четыре сабмишеном (сдача соперника) и два судейским решением. У 24-летней Клайн в профессиональных ММА — 6 побед и 1 поражение.

Трансляцию боя Дудакова — Клайн и других поединков турнира покажут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass. Главный кард будет транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала).

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Отслеживать результаты боев UFC Fight Night 249 можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC нашего сайта.

Виктория Дудакова
Фатима Клайн
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