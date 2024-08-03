Россиянка Виктория Дудакова проведет бой с представительницей США Сэм Хьюз в женском минимальном весе (до 52 кг) на турнире UFC on ABC 7 в субботу, 3 августа. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Бой начнется не ранее 19:50 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Предварительный кард турнира стартовал в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

Дудаковой 25 лет, она одержала восемь побед в восьми боях в профессиональных единоборствах. Хьюз 32 года, на ее счету восемь побед и шесть поражений на профессиональном уровне.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта