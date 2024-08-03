Россиянка Виктория Дудакова проведет поединок с американкой Сэм Хьюз в женском минимальном весе (до 52 кг) на турнире UFC on ABC 7 в субботу, 3 августа. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Бой начнется не ранее 19:50 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

Дудаковой 25 лет, она одержала восемь побед в восьми боях в профессиональных единоборствах. В своем последнем поединке в октябре россиянка единогласным решением судей победила Джин Ю Фрей. Перед мартовским боем с Мелиссой Гатто Викьория снялась из-за проблем со здоровьем

Хьюз 32 года, на ее счету восемь побед и шесть поражений на профессиональном уровне. В своем предыдущем поединке, который проходил 25 февраля, она проиграла мексиканке Язмин Ауреги.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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