Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:19

Винисиус Оливейра после победы над Саидом Нурмагомедовым вызвал на бой Умара Нурмагомедова

Telegram Дзен

Бразильский боец легчайшего веса Винисиус Оливейра после победы над Саидом Нурмагомедовым на турнире UFC Fight Night 250 вызвал на бой другого российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Люди заявляли, что я говорил плохие вещи о ребятах из Дагестана, но это часть игры. Есть только один парень из Дагестана, с которым я хочу подраться, его зовут Умар Нурмагомедов. Если он слышит меня — он трусит драться со мной. Дана Уайт, сделай этот бой! Но я думаю, Умар боится драться со мной.
Сегодня мой тренер говорил, что соперник сильно устал, но я тоже устал, ребра сильно болели, я не мог ходить, бить, не мог показать свои навыки, но внутренний голос говорил мне не сдаваться. Моя мечта — стать чемпионом UFC», — заявил Оливейра в интервью после боя.

Умар Нурмагомедов провел последний бой 18 января, он уступил Мерабу Двалишвили в поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 311 и потерпел первое поражение в карьере при 18 победах.

Победа над Саидом Нурмагомедовым стала для Винисиуса Оливейры 22-й в карьере при 3 поражениях.

Саид Нурмагомедов — боец родом из Дагестана, но он не является родственником бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его троюродного брата Умара Нурмагомедова.

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, возвращение Павловича, бой Имавова с Адесаньей: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

1
Саид Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя