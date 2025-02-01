Винисиус Оливейра после победы над Саидом Нурмагомедовым вызвал на бой Умара Нурмагомедова

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Бразильский боец легчайшего веса Винисиус Оливейра после победы над Саидом Нурмагомедовым на турнире UFC Fight Night 250 вызвал на бой другого российского бойца Умара Нурмагомедова.
«Люди заявляли, что я говорил плохие вещи о ребятах из Дагестана, но это часть игры. Есть только один парень из Дагестана, с которым я хочу подраться, его зовут Умар Нурмагомедов. Если он слышит меня — он трусит драться со мной. Дана Уайт, сделай этот бой! Но я думаю, Умар боится драться со мной.
Сегодня мой тренер говорил, что соперник сильно устал, но я тоже устал, ребра сильно болели, я не мог ходить, бить, не мог показать свои навыки, но внутренний голос говорил мне не сдаваться. Моя мечта — стать чемпионом UFC», — заявил Оливейра в интервью после боя.
Умар Нурмагомедов провел последний бой 18 января, он уступил Мерабу Двалишвили в поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 311 и потерпел первое поражение в карьере при 18 победах.
Победа над Саидом Нурмагомедовым стала для Винисиуса Оливейры 22-й в карьере при 3 поражениях.
Саид Нурмагомедов — боец родом из Дагестана, но он не является родственником бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его троюродного брата Умара Нурмагомедова.