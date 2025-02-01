Винисиус Оливейра после победы над Саидом Нурмагомедовым вызвал на бой Умара Нурмагомедова

Бразильский боец легчайшего веса Винисиус Оливейра после победы над Саидом Нурмагомедовым на турнире UFC Fight Night 250 вызвал на бой другого российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Люди заявляли, что я говорил плохие вещи о ребятах из Дагестана, но это часть игры. Есть только один парень из Дагестана, с которым я хочу подраться, его зовут Умар Нурмагомедов. Если он слышит меня — он трусит драться со мной. Дана Уайт, сделай этот бой! Но я думаю, Умар боится драться со мной.

Сегодня мой тренер говорил, что соперник сильно устал, но я тоже устал, ребра сильно болели, я не мог ходить, бить, не мог показать свои навыки, но внутренний голос говорил мне не сдаваться. Моя мечта — стать чемпионом UFC», — заявил Оливейра в интервью после боя.

Умар Нурмагомедов провел последний бой 18 января, он уступил Мерабу Двалишвили в поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 311 и потерпел первое поражение в карьере при 18 победах.

Победа над Саидом Нурмагомедовым стала для Винисиуса Оливейры 22-й в карьере при 3 поражениях.

Саид Нурмагомедов — боец родом из Дагестана, но он не является родственником бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его троюродного брата Умара Нурмагомедова.