Висенте Люке готов подраться с Дастином Порье

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Висенте Люке (22-9) заявил, что готов дать третьему номеру рейтинга в легком весе Дастину Порье (29-8) бой в рамках полусреднего дивизиона.

«Это интересный бой, с удовольствием встречусь с Дастином Порье. Он сказал, что может перейти в полусредний вес, так что кто знает? Мы можем провести бой», — сказал Люке на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 51.

Люке победил Рафаэля дос Аньоса (32-15) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47). Бой состоялся 12 августа на UFC on ESPN 51 в Лас-Вегасе, США.