Висенте Люке отреагировал на отмену его боя с Гэрри

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Висенте Люке (22-9) заявил, что он был готов к бою с Иэном Гэрри (13-0), который выбыл из-за пневмонии.

«Печальные новости. Бой отменен, — сказал бразилец в соцсетях. — Насколько я знаю, Иэн подхватил какую-то болезнь. Не знаю, в больнице ли он сейчас. В первую очередь я желаю ему быстрого и качественного выздоровления, всего наилучшего его семье. Повторюсь, эта новость меня расстроила.

Я был готов к бою, провел потрясающий кэмп. Любой, кто следил за мной в соцсетях, видел, насколько я был готов к бою. Сгонка веса прошла просто феноменально, это была самая легкая сгонка в моей карьере. Многие мои друзья и фанаты ждали этого поединка, и поэтому это вдвойне печально. Но я понимаю, что от меня здесь ничего не зависит. Я сделал свою работу и был готов драться».

Турнир UFC 296 состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.