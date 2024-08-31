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Сегодня, 17:18

Витрук считает Байдулаева фаворитом в поединке с Бибулатвым в финале Гран-при ACA

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Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук заявил, что Мехди Байдулаев является фаворитом Гран-при в поединке с Магомедом Бибулатовым.

«Байдулаев выиграет за счет нескольких вещей. На сто процентов, конечно, не уверен. Не просто так Бибулатов был чемпионом ACA, у него за плечами огромный опыт. Мехди на подъеме, и антропометрия решит многие вопросы. Он будет максимально неудобен Магомеду, если затащит его в свою стихию борьбы. 65 на 35 в пользу Мехди», — сказал Витрук Metaratings.

Байдулаев ни разу не уложился в лимит легчайшего веса, но при этом вышел в финал Гран-при. Лига заранее предупредила бойца, что не выпустит его на бой с Магомедом Бибулатовым в случае повторного нарушения регламента. Финал Гран-при запланирован на 4 октября.

Источник: Metaratings.ru
Магомед Бибулатов
Мехди Байдулаев
Павел Витрук
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