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Дайнеко: «С Павловичем бесполезно спорить об истории. В глазах видно: «Моя правда!»

Давид Хачатрян
Сергей Павлович.
Фото Соцсети
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Боец смешанных единоборств Владимир Дайнеко рассказал об общении с Сергеем Павловичем, который 12 ноября проведет бой с Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжелом весе.

— В личном общении Сергей такой же, как на интервью? Спокойный, скромный, сфокусированный. Или может себе позволить повеселиться?

— На интервью, конечно, он настраивается, — сказал Дайнеко «СЭ». — По жизни он повеселее, но самое интересное, что он любитель читать книги и любитель истории. То есть с ним дискутировать по истории очень сложно, потому что он ее очень хорошо знает. А так он и поугорать может, какие-то штуки рассказать, ну и понимает тоже шутки. У него есть чувство юмора.

— А помните дискуссию, когда вы с ним там зарубились на тему истории?

— Конечно! Мы зарубились, это бесполезно было с ним спорить. Он рассказывал за архивы, за документы из архивов. Было в глазах видно: «Моя правда! Я знаю, что было так!» И я думаю: «Серега, пускай оно так и будет!».

Бой Сергея Павловича и Владимира Дайнеко состоялся в июле 2015 года на турнире Fight Nights 40 в Сочи и завершился победой Сергея нокаутом на 25-й секунде первого раунда. После этого поединка бойцы стали поддерживать общение и тренироваться вместе.

Сергей Павлович. «Зашел в клетку — а там передо мной стоит ростовский бычок». Бывшие соперники Павловича вспоминают, как дрались с русским богатырем

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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