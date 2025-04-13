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13 апреля, 13:18

Хрюнов назвал логичным возвращение UFC в Россию: «Общение есть, но пока без деталей»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» оценил шансы на возвращение UFC в Россию.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия работает над возвращением UFC в страну.

«Больше всего как раз российских бойцов выступает в UFC. Думаю, что в этом есть логика. Это большой бизнес. Думаю, что UFC заждались в России. Общался ли с кем-то из «верхов»? Общение есть, но пока без каких-то конкретных деталей. Я ни с кем не обсуждал такой вопрос», — сказал Хрюнов «СЭ».

Последний раз турниры UFC проводились в России в 2019 году. Тогда шоу дважды прошли в Москве и один раз — в Санкт-Петербурге.

Владимир Хрюнов
UFC
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