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UFC 310: трансляция боев главного турнира начнется в 6.00 8 декабря

UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе 7 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Турнир UFC 310 пройдет в ночь на 8 декабря. Вечер ММА примет арена «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется в 2.00 по московскому времени, а основной кард — в 6.00 мск.

Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе между обладателем пояса, бразильцем Александром Пантожей и дебютантом лиги, японцем Каем Асакурой. В главном карде выступят россиянин Александр Волков и казах Шавкат Рахмонов.

Главный кард UFC 310

  • Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой
  • Брайс Митчелл — Крон Грейси
  • Сирил Ган — Александр Волков
  • Шавкат Рахмонов — Иэн Гэрри
  • Александр Пантожа — Кай Асакура (главный бой)

Трансляцию основного карда UFC 310 проведет телеканал и сайт «Матч ТВ». Все бои турнира в полном объеме показывает телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке).

Александр Волков, Мовсар Евлоев и&nbsp;Шавкат Рахмонов. Волков — Ган, Евлоев — Стерлинг. Онлайн-трансляция UFC 310

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главного карда турнира. Следить за результатами UFC 310 можно также в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Александр Пантожа
Кай Асакура
UFC
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