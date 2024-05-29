Оздемир: «Уиттакер — настоящее испытание для Чимаева»

Девятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Волкан Оздемир (19-7) поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 10-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Уверен, это будет интересный бой, потому что Хамзат очень хорош в стойке, а Роберт отлично умеет защищаться от борьбы. С Робом просто так не справиться. Хамзат будет идти до конца, он будет пытаться провести тейкдаун, пока тот не сдастся. Это будет интересно. Чимаев дрался с великолепным [Камару] Усманом. Но это был бой средневеса против полусредневеса. Уиттакер станет настоящим испытанием для Хамзата», — сказал Оздемир в интервью Sportskeeda.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.