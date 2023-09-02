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2 сентября, 23:52

Волкан Оздемир: «План был следить за ритмом Гуськова и сохранять терпение. Мы поймали его в ловушку»

Оздемир прокомментировал досрочную победу над Гуськовым на турнире UFC Fight Night 226
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Швейцарский боец Волкан Оздемир прокомментировал свою досрочную победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым на турнире UFC Fight Night 226 в Париже.

«Спасибо моей команде, All Stars, я работаю с ними уже три года. Я упорно трудился над моей борьбой и стойкой, и рад, что работа дала плоды. План был в первом раунде острожно следить за его ритмом, я знал, что он никогда не доходил до третьего раунда. Я планировал держать мою дистанцию, сохранять терпение и где-нибудь в итоге подловить его, что я и сделал», — сказал боец во время октагон-интервью.

Поединок Оздемир — Гуськов завершился в первом раунде после удушающего приема.

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