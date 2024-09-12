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Сегодня, 07:52

Волкановски дал прогноз на бой О'Мэлли и Двалишвили

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) считает, что фаворит в противостоянии чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1) и первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4) — грузинский боец.

«Шон О'Мэлли наносит сильнейшие удары. Я говорил это с самого начала, когда люди думали, что это все шумиха. Мераб — проверенный боец, жесткий борец, кардио-машина, которая всегда будет работать. Будет ли Мераб открыт для ударов? Да, я думаю, что да.

Ты не удержишь Мераба на расстоянии, пока не погасишь ему свет. Это единственный способ избежать поражения. Против таких парней, как Мераб, трудно делать ставки. Хотя у О'Мэлли такой хороший прицел, но я думаю, что мне придется поставить на Мераба", — сказал австралиец на своем YouTube-канале.

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Александр Волкановски
Шон О`Мэлли
UFC
ММА

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