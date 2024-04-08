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Сегодня, 10:45

Волкановски дал прогноз на бой Перейры и Хилла на UFC 300

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) предполагает, что действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) защитит титул в бою с экс-чемпионом в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (12-1).

«Хилл не будет бояться ударов Перейры. А Перейра будет драться в своем стиле. Перейра опустит руки, что заставит Хилла выбрасывать удары, но Перейра хорошо на этом ловит своих оппонентов.
Я вынужден согласиться с тем, что у Хилла была серьезная травма. Я не знаю, сколько времени у него было на подготовку к этому бою. Так что я склоняюсь к Перейре. Он более активен, все это время он тренировался и дрался, у него не было травм», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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