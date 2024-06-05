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Сегодня, 10:57

Волкановски готов заменить Конора на UFC 303

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) отметил, что он согласен выйти на коротком уведомлении на UFC 303, если экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не будет драться на турнире.

«Вы слышите все эти разговоры, что происходит с Конором Макгрегором. Может быть, им снова нужна замена на позднем уведомлении, так что я всегда готов выйти», — сказал Волкановски в интервью Submission Radio.

Ранее была отменена пресс-конференция UFC 303 в Дублине, Ирландия. Также UFC скрыла с публичного доступа на YouTube бои Макгрегора.

Александр Волкановски
Конор Макгрегор
UFC
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