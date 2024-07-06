Волкановски хочет бой в легком весе против Оливейры и Порье

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил, что готов провести бой в легком весе. Также он рассказал, кто мог бы стать его соперниками после возможного перехода в другой дивизион.

«Если до следующего года мне не светит титульный бой, тогда мне нужно что-то интересное — вроде поединка с Чарльзом Оливейрой. В полулегком весе нет никого, кто бы будоражил меня. Плюс мне обещали, что следующий поединок в 66 кг будет титульным. Я хочу захватывающего боя в легком весе с Чарльзом, Дастину я тоже бросал вызов. Порье — отличный парень, мы поладим», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Исраэля Адесаньи.

Свой последний бой Волкановски провел в феврале 2024 года на турнире UFC 298 — тогда он потерпел поражение от Илии Топурии нокаутом во втором раунде. Всего на счету 35-летнего австралийца 26 побед и 4 поражения в ММА.

Волкановски выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Он занимает первую строчку рейтинга UFC в полулегком весе и 7-ю строчку среди лучших бойцов независимо от весовой категории.