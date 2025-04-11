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11 апреля, 15:32

Волкановски — о поединке с Лопесом: «Это будет самый большой бой в моей карьере»

Сергей Ярошенко
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бразильца Диего Лопеса.

«Я верну этот чертов пояс в Австралию. Действительно считаю, что это будет самый большой бой в моей карьере. Завоевание пояса сейчас, именно в этот момент, станет самой важной частью в моей истории. Так что с нетерпением жду возможности устроить шоу и вернуть себе чемпионский титул», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Титульный поединок между Волкановcки и Лопесом состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в спортивном комплексе «Касейя-центр» в Майами (США).

Рекорд 36-летнего Волкановски в профессиональной карьере — 26 побед (13 нокаутом) и 4 поражения. 30-летний Лопес одержал 26 побед (10 нокаутом) и потерпел 6 поражений в ММА.

Александр Волкановски
Диего Лопес
UFC
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