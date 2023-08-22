Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:04

Волкановски назвал бойца, которому он больше всего хочет дать по лицу

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) отметил, что поединка с Алджамейном Стерлингом (23-4) не будет, и добавил, что хочет подраться до конца года.

«Я должен посочувствовать Алджо, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Что он хочет предпринять дальше? Он точно захочет реванша [с О’Мэлли], потому что это большой бой.

Боя со Стерлингом не будет. Если бы он одержал большую победу [над О’Мэлли], то мог бы занять место Илии [Топурии]. Что меня ждет дальше? Алджо, если бы он выиграл в жесткой манере и вызвал меня на бой, то я бы принял вызов.

Илия ведет себя довольно тихо. Я думал, что он будет пищать, что он хочет получить со мной бой. Но я хочу драться как можно скорее. Конечно, у меня травма локтя, я еще не бью, но скоро смогу бить. Я остаюсь в форме, занимаюсь силовыми упражнениями, делаю все, что нужно.

Я хочу вернуться в бой до конца года. Ислам [Махачев] тоже дерется. Я хочу реванш, но он будет драться в октябре, поэтому я хочу подраться до 2024 года. Я не хочу драться в начале следующего года. Если я буду ждать так долго, то мне придется ждать Ислама, но я не хочу ждать так долго. Так что, Илия, продолжай говорить, потому что мне это нравится. Это меня заводит — мне еще больше хочется дать тебе в морду».

Волкановски в прошлом бою одолел Яира Родригеса (15-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Алекс Волкановски
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли вошел в топ-10 рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории

Фергюсон: «Я не завершу карьеру. К черту всех, кто думает, что мне пора уходить»