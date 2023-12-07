Волкановски назвал условие для боя со Стерлингом

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) отметил, что экс-чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) будет драться за титул, если победит экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7).

«Он хороший боец, — сказал Волкановски в эфире The MMA Hour. — Если он победит Макса [Холлоуэя], он будет следующим. Все просто. Он знает это, и он молодец. Он знает, что путь к титулу свободен. Если он финиширует Макса, что получит бой за титул».

Шон О'Мэлли (17-1) победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Холлоуэй в прошлом бою победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.