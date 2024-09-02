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Сегодня, 12:18

Волкановски: «Буду ждать титульного боя»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) объяснил, что не перейдет в легкий вес, пока ему не дадут бой за титул в полулегком.

«Я могу подождать, а если не хочу ждать, могу заняться чем-нибудь другим. Или просто подождать. И UFC ясно дала это понять.

Я мог бы провести бой в легком весе, там, кажется, много интересных поединков. Но UFC не очень любит, когда спортсмены меняют весовые категории. Если хочешь перейти в легкий вес, то придется там и остаться. А это значит, что я могу потерять бой за титул чемпиона в полулегком весе. Поэтому, возможно, мне придется подождать. Это всего лишь пара месяцев. Уверен, со мной все будет в порядке», — сказал боец в интервью Sky Sports New Zealand.

Илия Топурия (15-0) нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Александр Волкановски
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