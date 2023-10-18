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Сегодня, 09:54

Волкановски нужно сбросить 11 кг, чтобы уложиться в вес к бою с Махачевым

Давид Хачатрян
Алекс Волкановски.
Фото USA Today Sports
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Когда действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) принял бой с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1), его вес превышал лимит легкого веса на 11 кг — австралиец весил 82 кг, в то время как лимит легкого веса составляет 70 кг.

Об этом Волкановски сообщил на своем YouTube-канале.

Однако спустя два дня с момента анонса реванша с Махачевым его вес снизился до 78 кг, а на следующей день, после многочисленных тренировок, — до 76 кг.

«Мое тело все знает», — добавил Волкановски.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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