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Сегодня, 15:11

Волкановски поделился ожиданиями от боя Анкалаева и Уокера

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) считает, что у Джонни Уокера (21-7) есть шанс победить Магомеда Анкалаева (17-1).

«Анкалаев не пойдет на ненужный риск, что является очень безопасным подходом. Кроме того, у него есть борьба, которую ему необязательно подключать. Анкалаев — универсальный боец, который при этом не рискует. Не знаю, тренируется ли он с Исламом [Махачевым], но они обычно не идут на необоснованный риск, у них очень четкий подход, и это сыграет на руку Анкалаеву в бою с Джонни Уокером, потому что Уокер делает сумасшедшие вещи вроде удара коленом в прыжке. Вот почему я считаю, что у Уокера всегда есть шанс победить, он непредсказуем и взрывоопасен. Тем не менее сложно ставить против Анкалаева, потому что он придерживается плана и всесторонне развит. Для Джонни Уокера это будет тяжелый бой, но при этом его нельзя списывать со счетов», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Анкалаев подерется с Уокером 13 января на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Александр Волкановски
Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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