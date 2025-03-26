Волкановски — о шансах Топурии против Махачева: «Илия может нокаутировать любого, даже в легком весе»

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски порассуждал на тему потенциального противостояния между чемпионом легкого дивизиона UFC Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Я думаю, что Ислам тяжелый соперник для Илии, — сказал Волкановски в подкасте Деметриуса Джонсона. — Потому что Ислам умеет защищаться и находиться в безопасности. Я думаю, он поймет, что с Илией ему нужно быть осторожным, потому что он знает, что у Илии будет шанс нанести удар. Считаю, что поздние раунды окажутся очень трудными для Илии.

Если Илия заманит в ловушку, заведет туда, где противник не хочет находиться, и нанесет хороший удар, то это будет конец игры. Он может нокаутировать любого, даже в легком весе. Я опираюсь на то, что знаю, и я знаю, что Илия может нанести сильный удар. Я почувствовал это на собственном опыте».

В феврале Топурия освободил титул чемпиона полулегкого дивизиона и перешел в легкий вес. Его следующим соперник может стать Махачев.

На счету Топурии в ММА 16 побед и 0 поражений, у Махачева — 27 побед и 1 поражение.