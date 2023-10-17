Волкановски после боя с Махачевым планирует подраться в январе 2024-го

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) заявил, что намерен защитить титул в полулегком весе в январе 2024 года.

«Да, я планирую защитить пояс в полулегком весе в январе следующего года, — сказал Волкановски в эфире программы The MMA Hour. — Знаете, я выйду и скажу, что я двойной чемпион, я хочу защищать оба пояса. Все думают, что это невозможно, но ни один из дивизионов не будет простаивать. Я определенно планирую подраться в январе».

Ранее непобежденный испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия (14-0) сказал, что его бой с Волкановски состоится 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада.

Ислам Махачев (24-1) и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.