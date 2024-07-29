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Сегодня, 15:03

Волкановски: «Как может Джонс называть себя лучшим, если он не дрался с Аспиналлом?»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) считает, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) должен подраться с временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (15-3).

«У Тома большое будущее. Его бой с Джоном Джонсом должен случиться. Очевидно, что он ждет Стипе [Миочича], это нормально, но есть ли в этом смысл, если Том Аспиналл и Джон Джонс не встретятся лицом к лицу? Можешь ли ты считать себя чемпионом в тяжелом весе, если не встретился с Томом Аспиналлом? Я считаю, что если ты хочешь быть настоящим чемпионом, ты должен подраться с Аспиналлом. Поверьте мне, Том Аспиналл — серьезный оппонент, потому что очень хорошо развит. Если он пройдет тест в лице Джона Джонса, это будет просто невероятно», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Александр Волкановски
Джон Джонс
Том Аспиналл
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Аспиналл: «Джонс надеялся, скрестив пальцы, что я проиграю Блейдсу»