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Сегодня, 09:16

Александр Волкановски: «Было бы интересно подраться с лучшей версией Конора»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) отметил, что он бы с удовольствием подрался с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6), но главное для него – это наследие.

«Мне довольно легко говорить о Коноре Макгрегоре, потому что он был в полулегком весе, – сказал Волкановски в эфире The MMA Fan Podcast. – Мы должны помнить о чемпионах, которых я побеждал. Я победил всех чемпионов в полулегком весе. Единственный чемпион, с которым я не дрался в полулегком весе, – это Конор Макгрегор. Было бы интересно устроить бой пикового Конора и пикового Волка.

Бой с Конором – это большие деньги, и поэтому каждый хочет этого поединка. Это деньги, шумиха, ажиотаж и все такое, но если говорить о наследии, то для меня главное – это побить всех чемпионов в полулегком весе и провести больше всех защит титула», – добавил Волкановски.

Макгрегор следующий бой должен провести против Майкла Чендлера (23-8), а Волкановски – против Илии Топурии (14-0).

Алекс Волкановски
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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