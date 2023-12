Волкановски: «Я намерен преподать Топурии урок»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) допустил, что однажды пятый номер рейтинга Илия Топурия (14-0) сможет стать чемпионом.

«Ему [Топурии] стоит немного успокоиться и начать действовать. Возможно, однажды он сможет стать чемпионом. Я намерен преподать ему урок, собираюсь выставить его в плохом свете. Он достаточно молод, чтобы вернуться в лучшем виде», — сказал Волкановски в подкасте Who The Fook Are These Guys?

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.