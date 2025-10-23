Видео
23 октября, 14:13

Волков хочет провести реванш с Аспиналлом в случае победы на турнире UFC 321

Анастасия Пилипенко

Российский боец Александр Волков, занимающий третье место в рейтинге UFC в тяжелом весе, заявил, что реванш с британцем Томом Аспиналлом для него важнее, чем бой с французом Сирилем Ганом.

«Мой приоритет — сразиться с Томом Аспиналлом. Я уже дрался с Ганом и показал себе, что могу побить его. А вот с Томом я хотел бы подраться снова и продемонстрировать более убедительный бой, чем в первый раз», — сказал Волков на пресс-конференции.

25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби Волков проведет бой с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

