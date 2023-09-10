Александр Волков: «Почему мне не дали бонус за победу над Туивасой?»

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (27-10) дал понять, что он недоволен тем, что ему не дали денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за досрочную победу над Таем Туивасой (14-7).

«Почему мне не дали бонус? Это мой первый сабмишн в UFC, при этом я дрался с отличным ударником на его территории, поэтому я не понимаю, почему мне не дали бонус. Это вопрос к тому, кто дает эти бонусы. Как бы то ни было, я чувствую себя хорошо. Когда я делал болевой, вспомнил все, чему меня учил Алексей Олейник, когда я был моложе и тренировался с ним», — сказал Волков на пресс-конференции.

Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.