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Сегодня, 10:25

Александр Волков: «Почему мне не дали бонус за победу над Туивасой?»

Давид Хачатрян
Александр Волков.
Фото USA Today Sports
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Седьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (27-10) дал понять, что он недоволен тем, что ему не дали денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за досрочную победу над Таем Туивасой (14-7).

«Почему мне не дали бонус? Это мой первый сабмишн в UFC, при этом я дрался с отличным ударником на его территории, поэтому я не понимаю, почему мне не дали бонус. Это вопрос к тому, кто дает эти бонусы. Как бы то ни было, я чувствую себя хорошо. Когда я делал болевой, вспомнил все, чему меня учил Алексей Олейник, когда я был моложе и тренировался с ним», — сказал Волков на пресс-конференции.

Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Александр Волков (единоборства)
Тай Туиваса
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